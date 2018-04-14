Франция предупреждала РФ об авиаударах по Сирии

Мы не ищем конфронтации, Россия была заранее предупреждена об ударах стран Запада по Сирии, сообщила министр вооруженных сил Франции.

Флоранс Парли заявила, что Россия была заранее предупреждена об ударах по Сирии

Франция позаботилась о том, чтобы Россия была заранее предупреждена об ударах стран Запада в Сирии. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в совместном выступлении с министром иностранных дел Жаном-Ив Ле Дрианом, сообщает Reuters в субботу, 14 апреля.

"Мы не ищем конфронтации и отвергаем всякую логику военной эскалации, поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее", - сказала Парли.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. В Сирии заявили о трех пострадавших.

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