Жители Дамаска вишли на митинги после ночного авиаудара в Сирии
Спецтема: Удар по Сирии
Митинги прошли в поддержку президента Башара Асада.
Жители Дамаска вишли на митинги после ночного авиаудара в Сирии
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Жители Дамаска вишли на митинги после ночного авиаудара в Сирии
Жители Дамаска вышли на митинги
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В Сирии после ночного авиаудара прошли митинги в поддержку президента Башара Асада.
На кадрах, опубликованных в сети видно, что люди утром вышли на улицы Дамаска с национальными флагами и портретами главы государства. Кроме национальных флагов у митингующих видно флаги РФ.
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Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии.
Стоит также отметить, что генсек НАТО приветствовал удары по Сирии.