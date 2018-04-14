Митинги прошли в поддержку президента Башара Асада.

Жители Дамаска вишли на митинги после ночного авиаудара в Сирии

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Жители Дамаска вишли на митинги после ночного авиаудара в Сирии

В Сирии после ночного авиаудара прошли митинги в поддержку президента Башара Асада.

На кадрах, опубликованных в сети видно, что люди утром вышли на улицы Дамаска с национальными флагами и портретами главы государства. Кроме национальных флагов у митингующих видно флаги РФ.

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Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии.

Стоит также отметить, что генсек НАТО приветствовал удары по Сирии.

