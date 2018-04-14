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Жители Дамаска вишли на митинги после ночного авиаудара в Сирии

Спецтема: Удар по Сирии
Комментариев: 4
Митинги прошли в поддержку президента Башара Асада.
Жители Дамаска вишли на митинги после ночного авиаудара в Сирии
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Фото 1/12
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
  • Жители Дамаска вышли на митинги
Жители Дамаска вишли на митинги после ночного авиаудара в Сирии
Жители Дамаска вышли на митинги
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В Сирии после ночного авиаудара прошли митинги в поддержку президента Башара Асада.

На кадрах, опубликованных в сети видно, что люди утром вышли на улицы Дамаска с национальными флагами и портретами главы государства. Кроме национальных флагов у митингующих видно флаги РФ.

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Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии. 

Стоит также отметить, что генсек НАТО приветствовал удары по Сирии.
 

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Теги: Сирия, авиаудар, Дамаск, жители, митинг, Башар Асад
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Комментариев (4)
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s-e-r    14.04.2018, 13:32
Оценка:  -1
s-e-r
митинги проплаченные асадом и расеей.
Мамай1648    14.04.2018, 13:16
Оценка:  +3
Мамай1648
Триколоры российские вижу, нормально, а где георгиевские ленточки, плакаты «Рахмат аксакал за Победу!» и портреты Ходжи Насреддина в гимнастерке?
dиk    14.04.2018, 13:11
Оценка:  0
dиk
В дыныры тоже выходили на митинги. И гыви хоронили толпой, через год 10 всего рыл пришло на могилу.
sOLOMON8    14.04.2018, 13:00
Оценка:  -1
sOLOMON8
Опять поделили мир на 2 лагеря
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