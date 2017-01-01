Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В результате ударов по Сирии ранены военные армии Асада - СМИ

Спецтема: Удар по Сирии
Комментариев: 0
Сирийские СМИ сообщают о раненых военных и троих пострадавших гражданских в районе Дамаска.
В результате ударов по Сирии ранены военные армии Асада - СМИ

В результате ударов США, Британии и Франции по химическим объектам в Сирии пострадали по меньшей мере шестеро военных правительственных войск. Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники в Минобороны Сирии, передает Deutsche Welle .

Читай также: Операция в Сирии: Мэй рассказала о целях

По информации сирийского информагентства SANA , в районе Дамаска пострадали по меньшей мере четверо граждаских, двое из них - дети.

Франция, США и Британия сегодня проинформируют своих союзников о действиях в Сирии на заседании Североатлантического совета НАТО.

Сегодня, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия. Это ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля - тогда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. Запад считает, что ответственность лежит на режиме Асада.

Стоит отсетить, что ранее сообщалось о гибели троих мирных жителей в результате авиаудара.

Смотри также фотогалерею - Жители Дамаска вышли на митинги после ночного авиаудара в Сирии:

Поделись:
Теги: Сирия, авиаудар, США, погибшие, авиаудары по Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь