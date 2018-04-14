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США заранее предупредили Россию об ударе по Сирии

Комментариев: 5
Все атакованные цели однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой в Сирии, утверждает посол США в РФ Джон Хантсман.
Эсминец США Дональд Кук наносит ракетный удар
Эсминец США Дональд Кук наносит ракетный удар

Американские власти заранее проинформировали Россию о ракетном ударе по Сирии. Об этом сказал посол США в РФ Джон Хантсман в субботу, 14 апреля.

"Прежде чем предпринять какие-либо действия, США связались с РФ с целью предотвратить жертвы среди российских военнослужащих или мирного населения. Все цели, выбранные для поражения, однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой президентом Асадом", – говорится заявлении Хантсмана, опубликованном на сайте американского посольства в РФ.

Он подчеркнул, что в ситуации с ударом США и их союзников по Сирии "речи не идет о конфликте между сверхдержавами".

"Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда", – сказал американский посол.

Хантсман подчеркнул, что Вашингтон надеется на сотрудничество с Россией по Сирии.

"Мы ждем, что российское правительство вместе с мировым сообществом осудит ужасающие действия режима Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в городе Дума, не повторился", – резюмировал американский дипломат.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

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Теги: Россия, США, Сирия, Башар Аль-Асад, Асад, Башар Асад, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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VikaGraum    14.04.2018, 16:20
Оценка:  +1
VikaGraum
"...ужас, который пережили в городе Дума..."
___
Надо же, когда их травятв их норах - это, оказывается, ужас.
А когда они в Париже или Брюсселе стреляют в театрах и давят автомобилями людей - это не ужас, что ли?!
VikaGraum    14.04.2018, 16:27
Оценка:  0
VikaGraum
Пока мы - европейцы по происхождению - бодаемся между собой за всякие газ и сталь, ОНИ - постепенно станут сильнее нас И тогда может оказаться слишком поздно... Проснемся однажды под покровом шариата.
rufus11    14.04.2018, 16:14
Оценка:  +2
rufus11
Надеюсь здравый смысл возьмёт вверх и понимающие всю суть происходящего, оценят и дадут правильную оценку происходящего......
AmHorStory    14.04.2018, 16:14
Оценка:  0
AmHorStory
Тем не менее Путину это не помогло. Он не смог ничего противопоставить. Все заявления о сбитых ракетах это просто попытки сохранить лицо, которого уже давно нет.
rufus11    14.04.2018, 16:15
Оценка:  +1
rufus11
Согласен с вами на все100%
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