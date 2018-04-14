США заранее предупредили Россию об ударе по Сирии

Все атакованные цели однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой в Сирии, утверждает посол США в РФ Джон Хантсман.

Американские власти заранее проинформировали Россию о ракетном ударе по Сирии. Об этом сказал посол США в РФ Джон Хантсман в субботу, 14 апреля.

"Прежде чем предпринять какие-либо действия, США связались с РФ с целью предотвратить жертвы среди российских военнослужащих или мирного населения. Все цели, выбранные для поражения, однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой президентом Асадом", – говорится заявлении Хантсмана, опубликованном на сайте американского посольства в РФ.

Он подчеркнул, что в ситуации с ударом США и их союзников по Сирии "речи не идет о конфликте между сверхдержавами".

"Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда", – сказал американский посол.

Хантсман подчеркнул, что Вашингтон надеется на сотрудничество с Россией по Сирии.

"Мы ждем, что российское правительство вместе с мировым сообществом осудит ужасающие действия режима Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в городе Дума, не повторился", – резюмировал американский дипломат.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

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