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Выполненная миссия: Трамп прокомментировал удары по Сирии

Спецтема: Удар по Сирии
Комментариев: 8
Американский президент поблагодарил Великобританию за их мудрое решение и силу их военных. Он считает, что лучшего результата просто не могло быть.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в субботу, 14 апреля.

“Удар был выполнен отлично. Спасибо Франции и Британии за их мудрое решение и силу их замечательных военных. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена!“, – написал Трамп в своем Twitter.

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Ранее стало известно, что американские власти заранее проинформировали РФ о ракетном ударе по Сирии. Об этом сказал посол США в России Джон Хантсман. По его словам, все атакованные цели однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой в Сирии.

В свою очередь Россия заявила, что “худшие опасения опрадались“ и пригрозила “последствиями“.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

 

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Теги: США, Франция, Сирия, Трамп, Великобритания, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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unifaner    14.04.2018, 18:07
Оценка:  -1
unifaner
Ракетами пулять много ума не надо
Alexandr    14.04.2018, 17:40
Оценка:  -2
Alexandr
Що вони там вразили, знищили, якщо спочатку попередили.
модный__гусь    14.04.2018, 17:35
Оценка:  +3
модный__гусь
отработали цели уничтожили обьекты.всё тип-топ
Firstfurion    14.04.2018, 17:34
Оценка:  -1
Firstfurion
Миссия будет выполнена, когда на земле перестанут мочить друг друга, когда наступит мир, процветание и понимание того, что если мы будем и дальше бомбить друг друга, то пздц в итоге будет всем, без исключения.
Мы все разные, я это понимаю, но мы сможем жить мирно,без крови, если захотим этого.
Шоккер    14.04.2018, 17:33
Оценка:  0
Шоккер
Можно поздравить весь цивилизованный мир с успешной операцией. Спасибо!
ericsson    14.04.2018, 16:54
Оценка:  -7
ericsson
Еще все корабли не доплыли, а миссия уже комлите?....
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    14.04.2018, 17:18
Оценка:  +4
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Не доплыли, а дошли. Балбес...
ionium    14.04.2018, 17:22
Оценка:  +3
ionium
Плавает говно (парешенский кузнецов), а корабли ходят!
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