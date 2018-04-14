Выполненная миссия: Трамп прокомментировал удары по Сирии

Американский президент поблагодарил Великобританию за их мудрое решение и силу их военных. Он считает, что лучшего результата просто не могло быть.

США, Франция и Британия отлично справились с нанесением ракетных ударов по Сирии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в субботу, 14 апреля.

“Удар был выполнен отлично. Спасибо Франции и Британии за их мудрое решение и силу их замечательных военных. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена!“, – написал Трамп в своем Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

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Ранее стало известно, что американские власти заранее проинформировали РФ о ракетном ударе по Сирии. Об этом сказал посол США в России Джон Хантсман. По его словам, все атакованные цели однозначно являются частью незаконной программы химического оружия, развернутой в Сирии.

В свою очередь Россия заявила, что “худшие опасения опрадались“ и пригрозила “последствиями“.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.