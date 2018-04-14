В Пентагоне назвали неэффективной ПВО Сирии

В отражении ракетного удара США и их союзников силы президента Башара Асада задействовали средства ПВО – СС-125, С-200, Бук, Квадрат и Оса.

Сирия выпустила более 40 ракет класса "земля-воздух" в ответ на удары США и их союзников, но это было неэффективно и не оказало влияния на итоговые результаты операции. Об этом сказал в ходе брифинга представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи, сообщает Интерфакс в субботу, 14 апреля.

"Мы считаем, что попытки Сирии обороняться были, в основном, не эффективны, и, очевидно, несли риск для жизни людей", – отметил генерал.

В свою очередь, представитель Пентагона Дана Уайт заверила, что США, Франции и Великобритании удалось успешно поразить все запланированные цели в Сирии. Она подчеркнула, что удары наносились с целью уменьшения возможности Дамаска использовать химическое оружие в будущем.

Ранее российское Минобороны заявило, что сирийские ПВО, оснащенные комплексами советского производства, якобы сбили 71 из более чем 100 крылатых ракет, выпущенных в ходе атаки на Сирию. В отражении ракетного удара были задействованы средства ПВО – СС-125, С-200, Бук, Квадрат и Оса.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракеты поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за слаженные дейстия в Сирии. Он назвал миссию выполненной.

Эта операция стала ответом на химическую атаку со стороны сил президента Башара Асада в пригороде Дамаска на прошлой неделе.