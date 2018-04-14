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В Пентагоне назвали неэффективной ПВО Сирии

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В отражении ракетного удара США и их союзников силы президента Башара Асада задействовали средства ПВО – СС-125, С-200, Бук, Квадрат и Оса.
Дана Уайт и Кеннет Маккензи
Дана Уайт и Кеннет Маккензи

Сирия выпустила более 40 ракет класса "земля-воздух" в ответ на удары США и их союзников, но это было неэффективно и не оказало влияния на итоговые результаты операции. Об этом сказал в ходе брифинга представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи, сообщает Интерфакс в субботу, 14 апреля.

"Мы считаем, что попытки Сирии обороняться были, в основном, не эффективны, и, очевидно, несли риск для жизни людей", – отметил генерал.

 

В свою очередь, представитель Пентагона Дана Уайт заверила, что США, Франции и Великобритании удалось успешно поразить все запланированные цели в Сирии. Она подчеркнула, что удары наносились с целью уменьшения возможности Дамаска использовать химическое оружие в будущем.

Ранее российское Минобороны заявило, что сирийские ПВО, оснащенные комплексами советского производства, якобы сбили 71 из более чем 100 крылатых ракет, выпущенных в ходе атаки на Сирию. В отражении ракетного удара были задействованы средства ПВО – СС-125, С-200, Бук, Квадрат и Оса.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракеты поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за слаженные дейстия в Сирии. Он назвал миссию выполненной.

Эта операция стала ответом на химическую атаку со стороны сил президента Башара Асада в пригороде Дамаска на прошлой неделе.

 

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Теги: США, Пентагон, Сирия, ракета, ракеты, Конфликт в Сирии, ПВО, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Anri75    14.04.2018, 19:16
Оценка:  0
Anri75
Топоры технически не могуть сбить С-300, С-400 из-за "кривизны земли". Нужна подсветка летающего радара А-50, который не может баражировать вечно. А у более ранних ракетных комплексов большая мертвая зона. Просто их характеристики не могут позволить сбивать КР. Заявление МО России фейк.
Кот_в_пальто    14.04.2018, 19:19
Оценка:  -1
Кот_в_пальто
Сквозь горы и холмы С-400, да и любые другие ХРК мира, действительно не видят. Только вот и С-400, и даже С-300 предназначены в том числе и для борьбы с крылатыми ракетами.
В составе даже С-300 ракеты с активной радиолокационной головкой самонаведения.
Кот_в_пальто    14.04.2018, 19:10
Оценка:  -2
Кот_в_пальто
Согласен, из 103 ракет сбито всего 71 - эффективность ПВО 0,7, это низкий показатель, даже если учитывать то, что ни один важный объект не пострадал.
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