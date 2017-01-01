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В Египте продлили режим чрезвычайного положения

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Чрезвычайное положение в Египте предусматривает введение комендантского часа. Это необходимо силам безопасности для принятия мер, необходимых для противодействия террористам.
В Египте активизировались террористы
В Египте активизировались террористы

Власти Египта продлили режим чрезвычайного положения встране еще на три месяца. Соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси в субботу, 14 апреля, сообщает Reuters.

Согласно документу, чрезвычайное положение в Египте предусматривает введение комендантского часа. Это необходимо силам безопасности для "принятия мер, необходимых для противодействия угрозам и финансированию терроризма и обеспечения о безопасности во всех частях страны".

Напомним, режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло боолее 40 человек. С того времени такой режи в Египте регулярно продлеваю.

Ранее МИД Украины призвал граждан страны отказаться от поездок в Египет в связи с высоким уровнем террористической угрозы.

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Теги: Терроризм, президент, Египет, чрезвычайное положение
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Источник: korrespondent.net

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