В Египте продлили режим чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение в Египте предусматривает введение комендантского часа. Это необходимо силам безопасности для принятия мер, необходимых для противодействия террористам.

Власти Египта продлили режим чрезвычайного положения встране еще на три месяца. Соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси в субботу, 14 апреля, сообщает Reuters.

Согласно документу, чрезвычайное положение в Египте предусматривает введение комендантского часа. Это необходимо силам безопасности для "принятия мер, необходимых для противодействия угрозам и финансированию терроризма и обеспечения о безопасности во всех частях страны".

Напомним, режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло боолее 40 человек. С того времени такой режи в Египте регулярно продлеваю.

Ранее МИД Украины призвал граждан страны отказаться от поездок в Египет в связи с высоким уровнем террористической угрозы.

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