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США показали запуск ракеты Томагавк по Сирии

Комментариев: 1
Ракетный крейсер USS Monterey действует в составе Пятого флота США с целью поддержки союзников и обеспечения безопасности в Средиземном море.

Министерство обороны США опубликовало видео запуска одной из ракет Томагавк с ракетного крейсера USS Monterey, который принял участие в ударе по объектам производства и хранения химического оружия в Сирии.

"Ракетный крейсер USS Monterey (CG 61) запускает ракету Томагавк 14 апреля", – говорится в пояснении к видео.

В оборонном ведомстве США отметили, USS Monterey действует в составе Пятого флота США с целью поддержки операций морской безопасности. Кроме того, в его задачи входит "обеспечение поддержки союзников и партнеров, а также обеспечение свободы плавания и беспрепятственного прохода торговых судов в регионе".

Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли показала видео запуска крылатой ракеты с фрегатов из Средиземного моря по Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракеты поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

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Теги: США, Сирия, ракета, ракеты, химическое оружие, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rodrigos    14.04.2018, 22:32
Оценка:  +1
Rodrigos
Этафейк! Небыло никаких пусков! Да, воЕны?
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