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Президент Германии рассказал, что нужно для урегулирования в Сирии

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По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, если США и РФ в вопросе Сирии не найдут пути друг к другу, шансы на улучшение ситуации равны нулю.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер


Без улучшения отношений между Россией и США шансы на урегулирование в Сирии нулевые. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Bild.

"В конце концов, ничего не получится без соседей по региону, но ничего не начнется без США и России. Большие державы несут большую ответственность. Здесь нужно сделать первый шаг, (президент России Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп обязаны миру. Если Вашингтон и Москва в вопросе Сирии не найдут пути друг к другу, шансы на улучшение ситуации в Сирии равны нулю", – сказал он.

Штайнмайер отметил, что впервые за семь лет войны в Сирии есть серьезная угроза прямой конфронтации между американскими и российскими системами вооружений на сирийской земле.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.

Порошенко: Удар по Сирии – оправданный шаг

Президент России Владимир Путин заявил, что своими действиями США и их союзники "усугубили гуманитарную катастрофу в Сирии" и по сути "потакают террористам".

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Теги: Россия-США, Конфликт в Сирии, Франк-Вальтер Штайнмайер
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Источник: korrespondent.net

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