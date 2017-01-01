Ким Чен Ын намерен укреплять отношения с Китаем
Лидер Северной Кореи заявил, что он будет продвигать и развивать дружественные отношения с Китаем и выведет их на новую стадию развития.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития, передает ЦТАК.
Об этом он сказал на встрече с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.
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"Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее Ким Чен Ын встретился с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине.
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