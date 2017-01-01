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Ким Чен Ын намерен укреплять отношения с Китаем

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Лидер Северной Кореи заявил, что он будет продвигать и развивать дружественные отношения с Китаем и выведет их на новую стадию развития.
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
xinhuanet.com

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития, передает ЦТАК.
 
Об этом он сказал на встрече с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.
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"Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития", – говорится в сообщении.

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Теги: Северная Корея, Китай, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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