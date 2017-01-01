Ким Чен Ын намерен укреплять отношения с Китаем

Лидер Северной Кореи заявил, что он будет продвигать и развивать дружественные отношения с Китаем и выведет их на новую стадию развития.



Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития, передает Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития, передает ЦТАК

Об этом он сказал на встрече с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.

.





Китай недоумевает по поводу сообщений о визите главы КНДР

"Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития", – говорится в сообщении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet