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Мадуро: Удар по Сирии – преступление против ее народа

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По словам венесуэльского лидера, "ответственны за ракетный удар "псы войны", которым нужно оружие и боевые действия для обогащения за счет погибших".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро


Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал нанесение ударов США и их союзниками в Сирии преступным актом.

"Мы говорим, что эта атака – преступный акт против народа Сирии, чтобы создать панику и терроризм, чтобы разрушить научные центры страны", – заявил он в эфире государственного телевидения Венесуэлы.

По словам Мадуро, "ответственны за ракетный удар "псы войны", которым нужно оружие и боевые действия для обогащения за счет погибших".

"Я себя спрашиваю, сколько стоила эта бомбардировка, кто заплатил за то, чтобы бомбардировать народ Сирии", – сказал венесуэльский лидер.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.

Министр обороны Британии рассказал о целях удара по Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что своими действиями США и их союзники "усугубили гуманитарную катастрофу в Сирии" и по сути "потакают террористам".

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Теги: Венесуэла, Мадуро, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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