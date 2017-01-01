США и союзники представили в ООН проект новой резолюции по Сирии
США, Франция и Великобритания в Совбезе ООН представили проект новой резолюции по расследованию химатак в Сирии, сообщает AFP.
По информации агентства, в проекте резолюции Вашингтон, Париж и Лондон призывают к беспрепятственным поставкам гуманитарной помощи, обеспечению прекращения огня, и требуют, чтобы Сирия “конструктивно“ участвовала в мирных переговорах под руководством ООН.
Среди предложений, которые вызывают споры, - проведение независимого расследования в связи с заявлениями об атаках с помощью токсичных газов в Сирии.
Гуманитарные требования в проекте резолюции - это разрешение медицинской эвакуации и беспрепятственного проезда гуманитарных конвоев во всех районах.
“Переговоры по резолюции должны начаться в понедельник. Но дипломаты заявили, что пока не ясно, когда СБ ООН будет голосовать за проект“, - пишет агентство.
Читай также: Президент Германии рассказал, что нужно для урегулирования в СирииВ ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от города Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.