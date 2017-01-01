Вице-спикер Госдумы советует пить боярышник вместо лекарств из США

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой посоветовал россиянам вместо лекарств из США пить боярышник и заваривать кору дуба.

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой в эфире программы 60 минут на пропагандистком телеканале Россия предложил россиянам вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба в случае принятия ответных мер на антироссийские санкции.

Российский политик Борис Надеждин сказал, возможный ответ России создает проблемы не для американского бизнеса, а для миллионов российских граждан.

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Он сказал, что сейчас пьет лекарства, которые произведены в странах “вероятного противника“, имея в виду не только США, но Францию.

Толстой: А вы выплевывайте [лекарства из США и других “враждебных“ стран- ред.]. Надеждин: Вот вы смеетесь, а я помню: когда мне в первый раз поставили диагноз гипертония в советское время, вы знаете, что мне прописали? Толстой: Кору дуба заваривайте. Надеждин: Боярышник. Толстой: Вот да, боярышник. [...] Я вам говорю, боярышник, а эти [лекарства] сплевывайте.

Вице-спикер Госдумы советует пить боярышник 0:00 / 01:32

После публикаций этой цитаты в СМИ Толстого резко раскритиковали. Отвечая на вопрос радио Говорит Москва, он отрекся от своих рекомендаций.

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“Это была шутка. Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись“. - сказал он.

Напомним, 17 декабря 2016 года в Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн Боярышник в больницы поступили множество пациентов. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации, десятки человек (по последним данным - 71 россиянин) скончались.

Лидер российской партии ЛДПР в эфире пропагандистского канала объяснил, почему в России пьют Боярышник. А сатирик Михаил Жванецкий предложил поменять Курилы на водку, чтобы не травиться Боярышником.