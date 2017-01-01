Британия готовится возможной кибератаке РФ - СМИ
Великобритания готова к проведению наступательной кибероперации против РФ, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре.
Великобритания готовится к кибератаке на Россию, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники в органах безопасности, передает Reuters.
"Источники рассказали, что Великобритания готова к проведению наступательной кибероперации против РФ, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет прежде всего о Национальной медицинской системе или сети ЛЭП, которые уже находятся "в режиме высокой готовности к отражению кибератак".
Напомним, 28 февраля, немецкие СМИ сообщили, о том, что серверы МИД и Минобороны Германии атаковала хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией. Отмечалось, что кибератака на немецкие правительственные сети могла длиться целый год.
Позже разведка США также обвинила Россию в кибератаках.
Эта же новость на Корреспондент