Британия готовится возможной кибератаке РФ - СМИ

Великобритания готова к проведению наступательной кибероперации против РФ, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре.

Великобритания готовится к кибератаке на Россию, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники в органах безопасности, передает Reuters.

"Источники рассказали, что Великобритания готова к проведению наступательной кибероперации против РФ, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет прежде всего о Национальной медицинской системе или сети ЛЭП, которые уже находятся "в режиме высокой готовности к отражению кибератак".

"Великобритания будет действовать исключительно в рамках закона. Невозможно полностью исключить вероятность того, что они найдут способ, чтобы навредить нам. Если они агрессивно будут пытаться преследовать нас, мы точно сможем ответить им. Однако, в отличие от РФ, мы придерживаемся закона, поэтому любые наши действия будут пропорциональными", - сказал собеседник издания.

Напомним, 28 февраля, немецкие СМИ сообщили, о том, что серверы МИД и Минобороны Германии атаковала хакерская группа APT28 , которую обычно связывают с Россией. Отмечалось, что кибератака на немецкие правительственные сети могла длиться целый год.