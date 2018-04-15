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Лавров рассказал, чем "на самом деле" отравили Скрипаля

Комментариев: 8
Глава МИД РФ считает, что указанная ОЗХО концентрация Новичка неминуемо привела бы к летальному исходу. Но Скрипали выжили.
Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом BZ
Лавров заявил, что Скрипалей отравили веществом BZ
EPA/UPG

Против Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль использовали токсичный газ BZ, который состоял на вооружении США и Великобритании. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров со ссылкой на швейцарских специалистов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Шпице, передает Интефакс.

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Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия BZ относится к химическому оружию второй категории.

“BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток“, - заявил российский дипломат и добавил, что данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО.

По словам Лаврова, эта информация была получена на условиях конфиденциальности и содержит данные, полученные ОЗХО (но официально ОЗХО еще 12 апреля обнародовала отчет, в котором подтвердила выводы Великобритании относительно идентификации токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль).

При этом Лавров признал, что в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234 (Новичок).

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“По оценке специалистов, установленная высокая значительная концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу“, - заявил он.

Глава МИД РФ считает “крайне подозрительным“ обнаружение Новичка в предоставленных образцах, поскольку он имеет высокую летучесть, а период между отравлением и взятием проб был “достаточно продолжительным“.

“Клиническая картина (отравления Скрипалей - ред.) больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ“, - отметил Лавров.

Юлия Скрипаль, а также пострадавший полицейский, уже выписаны из больницы, а сам Сергей Скрипаль, по данным официальных лиц, пошел на поправку.

“Ни один из этих факторов и вообще о BZ ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты Организации по запрещению химического оружия представили ее исполнительному совету“, - подчеркнул глава МИД РФ.

В этой связи Россия обращается в ОЗХО с вопросом о “несоответствии первичных сведений“ из лабораторий и итогового доклада организации.

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Лаборатория, которая исследовали предоставленные пробы, уже ответила Лаврову. Заявление опубликовано в Twitter организации.

“Мы можем только повторить, что говорили 10 дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала отравившее вещество как Новичок. Их стандарты работы очень жесткие,  они заслуживают доверия“, - говорится в сообщении.

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Ранее один из создателей нервно-паралитического вещества Новичок объяснил, почему после отравления Скрипали не погибли.

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Теги: отравление, Новичок, Лавров, Сергей Скрипаль, Скрипаль, Россия, Великобритания
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Комментариев (8)
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ShakhterDonetsk    15.04.2018, 10:21
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
Очередное рассейское вранье. Эксперты ОЗХО однозначно подтвердили, что семью Скрипалей отравили газом Новичек российского производства. Его и на россии применяли неоднократно, для устранения неугодных власти людей. Прсото кремлевские отравители не думали, что будет такая реакция на применение ОМП .
ЛапотьБалалайкін    15.04.2018, 10:20
Оценка:  +4
ЛапотьБалалайкін
печальна лошадь вже видала версій не менше, ніж по Боїнгу МН-17
anONE    15.04.2018, 10:06
Оценка:  +3
anONE
Скрипалей отравили фотографиями Путина верхом на лошади.
strelokc    15.04.2018, 10:00
Оценка:  +6
strelokc
Вот Вам и рашка как всегда...(провалили собственную операцию), а теперь есть за счет чего выкрутиться.... И есть в чью сторону какашек бросить.
zennon    15.04.2018, 10:08
Оценка:  -4
zennon
Ну так этот отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже везде есть
Via_dolorosa    15.04.2018, 09:59
Оценка:  +1
Via_dolorosa
понимаете господин Лавров даже если всё вами сказанное правда ваша страна настолько себя дискредитировала что вам просто перестали верить; а потеря доверия это даже хуже потери денег или друзей. Вас будут поливать помоями даже если вы не виноваты, раньше надо было думать а не быковать.
strelokc    15.04.2018, 10:01
Оценка:  +1
strelokc
Солидарен с твоими словами.....
ShakhterDonetsk    15.04.2018, 10:23
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Газ - BZ не убивает, он вызывает психические расстройства .
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