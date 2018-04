Лавров рассказал, чем "на самом деле" отравили Скрипаля

Против Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль использовали токсичный газ BZ, который состоял на вооружении США и Великобритании. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров со ссылкой на швейцарских специалистов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Шпице, передает Интефакс.

Читай также: Посольство РФ в Лондоне представило доклад об отравлении в Солсбери

Он напомнил, что в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия BZ относится к химическому оружию второй категории.

“BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток“, - заявил российский дипломат и добавил, что данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО.

По словам Лаврова, эта информация была получена на условиях конфиденциальности и содержит данные, полученные ОЗХО (но официально ОЗХО еще 12 апреля обнародовала отчет, в котором подтвердила выводы Великобритании относительно идентификации токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль).

При этом Лавров признал, что в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234 (Новичок).

Читай также: Лавров: Химатака в Сирии - постановка “одного русофобского государства“

“По оценке специалистов, установленная высокая значительная концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу“, - заявил он.

Глава МИД РФ считает “крайне подозрительным“ обнаружение Новичка в предоставленных образцах, поскольку он имеет высокую летучесть, а период между отравлением и взятием проб был “достаточно продолжительным“.

Юлия Скрипаль, а также пострадавший полицейский, уже выписаны из больницы, а сам Сергей Скрипаль, по данным официальных лиц, пошел на поправку.

“Ни один из этих факторов и вообще о BZ ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты Организации по запрещению химического оружия представили ее исполнительному совету“, - подчеркнул глава МИД РФ.

В этой связи Россия обращается в ОЗХО с вопросом о “несоответствии первичных сведений“ из лабораторий и итогового доклада организации.

Читай также: СМИ нашли “настоящего“ создателя газа Новичок

Лаборатория, которая исследовали предоставленные пробы, уже ответила Лаврову. Заявление опубликовано в Twitter организации.

“Мы можем только повторить, что говорили 10 дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала отравившее вещество как Новичок. Их стандарты работы очень жесткие, они заслуживают доверия“, - говорится в сообщении.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP