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Президент Германии призвал не объявлять Россию врагом

Комментариев: 4
Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем "прямого диалога". В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на "последствия его действий для европейско-российских отношений".
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
 
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за нынешнего напряженное состояние отношений между Россией и странами Запада, передает DW.

По мнению Штайнмайера, нынешнее “безудержное отчуждения“ между Россией и Западом - основание для серьезной обеспокоенности, ведь не осталось практически ни одного “основания для доверия“.

В такой ситуации, отмечает немецкий президент, главной задачей для ответственных политиков является противодействие этому отчуждению: “Независимо от Путина, мы не объявляли всю Россию, страну и людей, врагами“. Он добавил, что странам Запада не стоит допускать доминирования “апокалиптических настроений“ в отношениях с РФ.

Зато Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем “прямого диалога“. В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на “последствия его действий для европейско-российских отношений“.

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Напомним, будучи главой немецкой дипломатии Штайнмайер неоднократно делал заявления о возможном ослаблении санкций против РФ и о недопустимости усиления давления на Кремль.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил со своим немецким коллегой Франком-Вальтер Штайнмайером необходимость сохранения и возможного усиления режима санкций против России. 

 

 

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Теги: Россия, ЕС, Германия, враги, враги народа, Франк-Вальтер Штайнмайер
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Комментариев (4)
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Тетракварк    15.04.2018, 12:59
Оценка:  +7
Тетракварк
К сожалению это выглядит практически невозможным. Путин уже сделал множество неприемлемых шагов, которые делают невозможным возвращение РФ к нормальному состоянию. О Российской Федерации нужно забыть, такой страны де-факто уже не существует. К этому нужно отнестись с максимальной серьезностью.
NoaSvardz    15.04.2018, 13:31
Оценка:  +4
NoaSvardz
Для РФ у которой нет будущего и места среди свободных народов, есть только одна возможность, возможность погибнуть во имя самой величественной в истории человечества Западной цивилизации. И не нужно этого бояться, это большая честь и гордость.
Synthesis_X    15.04.2018, 14:00
Оценка:  +2
Synthesis_X
Бурные аплодисменты!
Anri75    15.04.2018, 12:59
Оценка:  -1
Anri75
Ему еще лекции в универах РФ читать. Образец современной немецкой толерастии, так ненавидимой тролями
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