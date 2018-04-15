Президент Германии призвали не объявлять Россию врагом

По мнению Штайнмайера, нынешнее “безудержное отчуждения“ между Россией и Западом - основание для серьезной обеспокоенности, ведь не осталось практически ни одного “основания для доверия“.

В такой ситуации, отмечает немецкий президент, главной задачей для ответственных политиков является противодействие этому отчуждению: “Независимо от Путина, мы не объявляли всю Россию, страну и людей, врагами“. Он добавил, что странам Запада не стоит допускать доминирования “апокалиптических настроений“ в отношениях с РФ.

Зато Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем “прямого диалога“. В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на “последствия его действий для европейско-российских отношений“.

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Напомним, будучи главой немецкой дипломатии Штайнмайер неоднократно делал заявления о возможном ослаблении санкций против РФ и о недопустимости усиления давления на Кремль.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил со своим немецким коллегой Франком-Вальтер Штайнмайером необходимость сохранения и возможного усиления режима санкций против России.



