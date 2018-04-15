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Президент Германии призвали не объявлять Россию врагом

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Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем "прямого диалога". В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на "последствия его действий для европейско-российских отношений".
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
 
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность из-за нынешнего напряженное состояние отношений между Россией и странами Запада, передает DW.

По мнению Штайнмайера, нынешнее “безудержное отчуждения“ между Россией и Западом - основание для серьезной обеспокоенности, ведь не осталось практически ни одного “основания для доверия“.

В такой ситуации, отмечает немецкий президент, главной задачей для ответственных политиков является противодействие этому отчуждению: “Независимо от Путина, мы не объявляли всю Россию, страну и людей, врагами“. Он добавил, что странам Запада не стоит допускать доминирования “апокалиптических настроений“ в отношениях с РФ.

Зато Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем “прямого диалога“. В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на “последствия его действий для европейско-российских отношений“.

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Напомним, будучи главой немецкой дипломатии Штайнмайер неоднократно делал заявления о возможном ослаблении санкций против РФ и о недопустимости усиления давления на Кремль.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил со своим немецким коллегой Франком-Вальтер Штайнмайером необходимость сохранения и возможного усиления режима санкций против России. 

 

 

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Теги: Россия, ЕС, Германия, враги, враги народа, Франк-Вальтер Штайнмайер
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Комментариев (1)
Тетракварк    15.04.2018, 12:23
Оценка:  0
Тетракварк
К сожалению это выглядит практически невозможным. Путин уже сделал множество неприемлемых шагов, которые делают невозможным возвращение РФ к нормальному состоянию. О Российской Федерации нужно забыть, такой страны де-факто уже не существует. К этому нужно отнестись с максимальной серьезностью.
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