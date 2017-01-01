В Крыму после запрета Telegram запустили свой мессенджер
Российская компания Крымтехнологии, которая принадлежит государству, заявила о старте публичного тестирования собственного мессенджера Диалог М, который разработчики считают “альтернативной подобным приложениям иностранных компаний“. Об этом сообщает Крыминформ.
“После решения Роскомнадзора заблокировать Telegram мы решили заранее выпустить в тестовую эксплуатацию свой мессенджер, чтобы получить обратную связь от пользователей. И чтобы показать им альтернативу и возможную замену популярных приложений российским продуктом“, - заявил Игорь Мартыненко, один из разработчиков Диалог М.
Функции мессенджера (пока что) позволяют обмениваться личными сообщениями и сообщениями в группах, а также отправлять файлы. Но в будущем, уверены в Крымтехнологии, Диалог М не будет уступать конкурентам.
“В плане конференции он будет даже получше, чем Telegram, где не очень удобно сделано добавление, выход, делегирование прав в конференции“, - пророчит программист. А главным преимуществом он назвал то, что Диалог М “никогда не забанят“.
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Регистрация такая же, как в Телеграме - нужно указать страну местонахождения и ввести телефон, а затем код верификации, присланный по SMS.
Диалог М сейчас в бета-версии и не доступен в App Store. Предлагается воспользоваться браузерной версией или приложением для Android: установочный файл можно скачать на сайте разработчиков, мессенджер также есть в Яндекс.Store.
Напомним, в России суд по иску Роскомнадзора заблокировал Telegram на территории России. Формальная причина - создатель мессенджера Павел Дуров отказался предоставить российским спецслужбам ключи шифрования.. По данным Роскомнадзора, провайдеры начнут ограничивать доступ к мессенджеру 16 апреля.