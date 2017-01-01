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Швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова

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Министра иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил о том, что лаборатория в Шпице якобы идентифицировала химическое вещество как BZ, которое состояло на вооружении стран НАТО.
Отравление Скрипалей в Великобритании
Отравление Скрипалей в Великобритании
 
Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом Новичок.
 
Об этом говорится в Twitter лаборатории в ответ на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что лаборатория в Шпице идентифицировала вещество как BZ, которое состояло на вооружении стран НАТО.
 
“Только ОЗХО (Организация по запрету химического оружия) может прокомментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил Новичок. Портон Даун – как и Шпиц – это лаборатория, назначенная ОЗХО. Стандарты в проверке настолько жесткие, что можно доверять выводам“, - говорится в сообщении.
 
 
 
Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.
 
12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.
 
Британская разведка считает, что вещество Новичок было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.
 
Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что Новичок на ее территории никогда не изготавливали.
 
 
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Теги: Лавров, отравление, химическое оружие, Сергей Скрипаль
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