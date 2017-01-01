Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Британии хотят новый референдум по Brexit

Комментариев: 0
Официально компания стартует в ближайшие дни с митинга в Северном Лондоне. Великобритания окончательно потеряет членство в ЕС в марте 2019 года.
В Британии пытаются остановить Brexit
В Британии пытаются остановить Brexit

Проевропейские депутаты, бизнес и общественные деятели запускают компании за дополнительный референдум о выходе из состава ЕС.

О старте компании BBC заявил актер Патрик Стюарт. По его словам, "условия" выхода Британии из состава ЕС оказались не такими, как подавалось на референдуме 2016 года.

По его словам, кампания "Голос общественности" - это попытка объединить антибрекситовские группы под общей целью - добитсья нового референдума. Соответственно, массовая поддержка этой идеи должна побудить депутатов принять решение о проведении окончательного референдума.

Официально компания стартует в ближайшие дни с митинга в Северном Лондоне.

Напомним, что Великобритания окончательно потеряет членство в ЕС в марте 2019 года. И консерваторы, и лейбористы пока исключают проведения второго референдум.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: референдум, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь