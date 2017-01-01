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"Женщин давите": в Подмосковье полиция "убрала" протестующих

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В Московской области местные жители долгое время безуспешно добиваются закрытия полигона, из-за которого травятся люди.
Полиция против жителей Подмосковья
Полиция против жителей Подмосковья
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В воскресенье, 15 апреля, на стихийной акции протеста против мусорного полигона Ядрово в Подмосковье возникли стычки с полицией. Это произошло после того, как протестующие жители Волоколамска в очередной раз перекрыли подъезд к полигону.

В группе “Ядрово. Задыхаемся!“ в ВКонтакте опубликовали видео, как полиция силой вытесняет собравшихся с проезжей части Люди при этом также держат друг друга под руки, чтобы удержать оборону. Кто-то кричит “Женщин давите! Позор“.

Лидеры протестующих утверждают, что несмотря на все заверения властей, мусоровозы продолжают заезжать на территорию полигона.

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“Сегодня с утра мы перекрыли дорогу к Ядрово, на месте находится несколько сотен человек, они взялись за руки и встали у въезда к полигону“, - сообщили Интерфаксу представители инициативной группы.

В Подмосковье протестующие перекрыли дорогу и потолкалис...
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Напомним, ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне Ядрово. К медикам с жалобами на плохое самочувствие в связи с выбросами сероводорода обратилось множество детей.

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Теги: протесты, Россия, Ядрово, Подмосковье, Волоколамск
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