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Пентагон показал новое видео удара ракет по Сирии

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Всего по объектам, связанным с химоружием, было выпущено более 100 ракет. По данным Минобороны США, все они поразили цели .
Подводная лодка USS John Warner, с которой были запущены ракеты
Подводная лодка USS John Warner, с которой были запущены ракеты
 

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Министерство обороны США обнародовало видео пуска крылатой ракеты Томагавк с атомной подводной лодки USS John Warner в рамках удара по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.
 
“Смотрите, как сотрудники Военно-морских сил США на борту подводной лодки USS John Warner (SSN-765) запускают ракеты “Томагавк“ из Средиземного моря“, - говорится в сопроводительном сообщении.
 
На кадрах через три секунды после начала записи появляется вспышка и с подводной лодки запускается ракета. 
Всего по объектам, связанным с химоружием, было выпущено более 100 ракет. По словам генерала США Кеннета МакКинзи, все они достигли заданных целей.
 
Напомним, США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Их целями стали объекты военной инфраструктуры страны. Как объяснял президент США Дональд Трамп, удары стали “прямым результатом“ неспособности России удержать Башара Асада от применения химического оружия в регионе. 
 

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Ранее Пентагон показал запуск ракет с крейсера USS Monterey, а министр обороны Франции Флоранс Парли показала видео запуска крылатой ракеты с фрегатов из Средиземного моря по Сирии.

 
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Теги: США, Пентагон, Сирия, Подводная лодка, авиаудар, Конфликт в Сирии, запуск ракеты, авиаудары по Сирии
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