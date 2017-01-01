Пентагон показал новое видео удара ракет по Сирии

Министерство обороны США обнародовало видео пуска крылатой ракеты Томагавк с атомной подводной лодки USS John Warner в рамках удара по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.

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“Смотрите, как сотрудники Военно-морских сил США на борту подводной лодки USS John Warner (SSN-765) запускают ракеты “Томагавк“ из Средиземного моря“, - говорится в сопроводительном сообщении.

На кадрах через три секунды после начала записи появляется вспышка и с подводной лодки запускается ракета.