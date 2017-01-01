На границе Афганистана и Пакистана военные устроили перестрелку

В ходе столкновения погибли по меньшей мере пять человек – трое пакистанских военных, один афганский и один местный житель. Местные жители встали на сторону афганских военных.

Между военными Афганистана и Пакистана произошел вооруженный конфликт. Об этом сообщает 1TV со ссылкой на власти афганской провинции Хост.

В ходе столкновения погибли по меньшей мере пять человек – трое пакистанских военных, один афганский и один местный житель.

Перестрелка на линии Дюранда на границы Пакистана с Афганистаном вспыхнула в 8.00 в воскресенье после того, как пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населенном пункте Зазай-Майдан провинции Хост.

Местные жители встали на сторону афганских военных, в зоне конфликта из-за угрозы безопасности закрыто несколько школ.

Ранее при авиаударе в Афганистане погибли около 60 человек.

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