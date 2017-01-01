Россию предупредили: США и Британия готовят новые санкции

Вашингтон хочет наказать Россию за потакание Башару Асаду, а Лондон намерен в скором времени ввестиновые финансовые меры против российских бизнесменов.

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США предупредили Россию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Коммерсантъ .

Посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в министерство иностранных дел РФ.

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В первой части письма говорится о мотивации силовой операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками, пишет издание. По мнению США, сирийские власти повинны в применении химического оружия в отношении собственного населения, и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Асада.

Во второй части послания Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции – за поддержку сирийского режима, сообщает газета.

Также расширить санкции намерена Великобритания, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе премьер-министра страны. По словам собеседника издания, санкции коснутся “российских олигархов“.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью изданию заявила, что Лондон рассматривает разные варианты действий в отношении размещенных в королевстве “незаконных финансов“ российских бизнесменов и чиновников.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые связаны с производством химического оружия. Это ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля - тогда от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом. Запад считает, что ответственность лежит на режиме Асада.

Отметим также, что после введения очередного пакета санкций в апреле в России обвалился рубль, местные олигархи потеряли за день 12 миллиардов долларов.