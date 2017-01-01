Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Джонсон: Британия должна быть готова к ответу РФ

Комментариев: 0
Джонсон предупредил, что Великобритания должна принять все возможные меры предосторожности для защиты от российского ответа. При этом глава МИД отметил, что Британия не ищет эскалации.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

Великобритания должна быть готова к ответу от России из-за авиаударов коалиции по Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает Independent.

Джонсон предупредил, что Великобритания должна принять все возможные меры предосторожности для защиты от российского ответа. При этом глава МИД отметил, что Британия не ищет эскалации.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к кибератаке на Россию в случае, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, Сирия, Великобритания, Борис Джонсон, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь