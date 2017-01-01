Джонсон: Британия должна быть готова к ответу РФ

Джонсон предупредил, что Великобритания должна принять все возможные меры предосторожности для защиты от российского ответа. При этом глава МИД отметил, что Британия не ищет эскалации.

Великобритания должна быть готова к ответу от России из-за авиаударов коалиции по Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает Independent.

Джонсон предупредил, что Великобритания должна принять все возможные меры предосторожности для защиты от российского ответа. При этом глава МИД отметил, что Британия не ищет эскалации.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к кибератаке на Россию в случае, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры.