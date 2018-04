Неудачник года: ветер лишил грабителя добычи

В Великобритании в городе Дройлсден камера засняла курьезный случай - преступник потерял спрятанные под одеждой деньги из-за ветра.

Как пишет Би-би-си, этот мужчина со своим подельником напал на туристическое агентство. Он скрылся, спрятав награбленное под одеждой.

Однако, когда он поправлял одежду, банкноты выпали, и ветер тут же разнес их по улице. Неудачник решил не рисковать, собирая купюры, и ушел ни с чем.

Ограбление произошло еще 17 марта. Видео недавно распространила полиция графства Большой Манчестер, попросив откликнуться свидетелей.

When a gust of wind intervenes in a robbery https://t.co/ursHH8vvQg pic.twitter.com/5jI70YUptW