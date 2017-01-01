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Неудачник года: ветер лишил грабителя добычи

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Грабитель в спешке спрятал банкноты не в карманы, а под одеждой, в штанах. Оказалось, что это была плохая идея.
Грабитель потерял награбленное из-за ветра
Грабитель потерял награбленное из-за ветра
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В Великобритании в городе Дройлсден камера засняла курьезный случай - преступник потерял спрятанные под одеждой деньги из-за ветра.

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Как пишет Би-би-си, этот мужчина со своим подельником напал на туристическое агентство. Он скрылся, спрятав награбленное под одеждой.

Однако, когда он поправлял одежду, банкноты выпали, и ветер тут же разнес их по улице. Неудачник решил не рисковать, собирая купюры, и ушел ни с чем.

Ограбление произошло еще 17 марта. Видео недавно распространила полиция графства Большой Манчестер, попросив откликнуться свидетелей.

Звание неудачника года с дройлсдендским грабителем может оспорить парочка из Шанхая, где один из грабителей при попытке разбить витрину нокаутировал напарника.

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Теги: ограбление, Великобритания, курьез
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