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В Домодево золотые слитки пробили дно самолета - СМИ

Комментариев: 1
Пока собирали золото, всех пассажиров выгнали.
Золотые слитки буквально пробили дно грузового отсека самолета
Золотые слитки буквально пробили дно грузового отсека самолета
depositphotos.com

В воскресенье, 15 апреля, Самолет авиакомпании S7 не смог улететь в Испанию из Домодедово из-за золотых слитков, которые пробили дно воздушного судна.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash (который, к слову, продолжает работать вопреки запрету Телеграма в РФ; он выпустил инструкцию для читателей, как обойти этот запрет с помощью запрещенных в РФ анонимайзеров).

“Потерявшееся“ золото уже собрали, пишет источник. Сообщается, что самолет должен был вылететь в испанский город Аликанте. Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти на взлетку.

“Помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека. Самолет быстро заменили, и в Испанию пассажиры улетели уже на другом“, - пишет Mash.

Напомним, 12 марта в Якутии из-за аварии самолета Ан-12 на поле высыпались золотые слитки. После этого количество поисковых запросов на покупку авиабилетов в Якутск увеличилось в три раза.

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Теги: самолеты, золото, Россия, авария, Домодедово
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Комментариев (1)
Из_бана    15.04.2018, 18:24
Оценка:  +1
Из_бана
Очередное дно пробито. Каламбур.
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