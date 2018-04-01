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Папа Римский прокомментировал удары по Сирии

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Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии и в очередной раз призвал мировых лидеров к конструктивным действиям.
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
Vatican News.

Папа Римский Франциск выразил глубокую обеспокоенность происходящим в Сирии и призвал стороны конфликта к миру. Об этом он заявил в воскресенье, 15 апреля, передает Vatican News.

"Я глубоко обеспокоен нынешней обстановкой в мире, в которой, несмотря на имеющиеся инструменты, по-прежнему сложно прийти к общим действиям в пользу мира в Сирии и других регионах", – сказал он.

Понтифик призвал мировых лидеров к конструктивным действиям.

"Пока я продолжаю молиться о мире и предлагаю всем людям добровольно сделать то же самое, я вновь призываю всех, кто несет политическую ответственность, обеспечить справедливость и мир", – заявил он.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.

 

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Источник: korrespondent.net

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