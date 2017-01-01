Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ загадочно умер журналист, писавший о ЧВК Вагнера

Комментариев: 0
Два дня назад Максим Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже при непонятных обстоятельствах.
Умер журналист агентства Новый день Максим Бородин
Умер журналист агентства Новый день Максим Бородин
e1.ru

В Екатеринбурге, не приходя в сознание после падения из окна, скончался журналист агентства Новый день Максим Бородин. Об этом сообщает МБХ медиа .

Информацию о смерти журналиста подтвердили в больнице.

13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы и впал в кому.

Главред ИА Новый день, в котором работал Бородин, Полина умянцева допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством. Сейчас коллеги погибшего пытаются получить доступ в его квартиру. По словам умянцевой, у Бородина не было поводов для самоубийства.

Максим Бородин был среди журналистов, в числе первых рассказавших о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Сирии после авиаудара международной коалиции.

В частности, он писал о своих земляках, с Урала. В марте он вышел материал Бородина, в котором со ссылкой на собственные источники сообщал о доставке в Асбест тел погибших боевиков Станислава Матвеева и Игоря Косотурова. Еще в одной его статье, написанной в соавторстве с другим журналистом, говорится о том, что в Сирии воюет не менее 30 жителей Свердловской области.

Напомним, 7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиции во главе с США.

Читай также: В Сирии утилизировали “идейных“: командиры ЧВК Вагнер дали интервью

По различным данным, погибли от десятков до более чем сотни проасадовских бойцов, в том числе из российских ЧВК. По данным СМИ, наемники собирались захватить нефтезавод в Кушаме.

Поделись:
Теги: журналисты, Вагнер, смерть, самоубийство, Россия, Сирия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь