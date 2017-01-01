В РФ загадочно умер журналист, писавший о ЧВК Вагнера

Два дня назад Максим Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже при непонятных обстоятельствах.

В Екатеринбурге, не приходя в сознание после падения из окна, скончался журналист агентства Новый день Максим Бородин. Об этом сообщает МБХ медиа .

Информацию о смерти журналиста подтвердили в больнице.

13 апреля Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Он получил тяжелые травмы и впал в кому.

Главред ИА Новый день, в котором работал Бородин, Полина умянцева допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством. Сейчас коллеги погибшего пытаются получить доступ в его квартиру. По словам умянцевой, у Бородина не было поводов для самоубийства.

Максим Бородин был среди журналистов, в числе первых рассказавших о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Сирии после авиаудара международной коалиции.

В частности, он писал о своих земляках, с Урала. В марте он вышел материал Бородина, в котором со ссылкой на собственные источники сообщал о доставке в Асбест тел погибших боевиков Станислава Матвеева и Игоря Косотурова. Еще в одной его статье, написанной в соавторстве с другим журналистом, говорится о том, что в Сирии воюет не менее 30 жителей Свердловской области.

Напомним, 7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиции во главе с США.

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По различным данным, погибли от десятков до более чем сотни проасадовских бойцов, в том числе из российских ЧВК. По данным СМИ, наемники собирались захватить нефтезавод в Кушаме.