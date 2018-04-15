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В Стокгольме закрасят мурал с пенисом

Комментариев: 1
Компании, которой принадлежит дом, пришлось вмешаться из-за жалобы соседей. Менеджер компании Камила Климт сообщила, что мурал зарисуют в течение недели.
Мурал появился 13 апреля
Мурал появился 13 апреля
Thе Guardian

Мурал с изображением пениса на пятиэтажном доме в Стокгольме зарисуют в течение недели из-за жалоб жителей соседних домов, сообщает Те Guardian.

Мурал появился 13 апреля. Его автор – шведская стритарт-художница Каролина Фалкхольт, известная под псевдонимом Blue.

Свою работу она разместила на стене дома, которую с 2008 года разрешили местным художникам использовать как свободную площадку для стритарта.

Однако компании, которой принадлежит дом, пришлось вмешаться из-за жалобы соседей. Менеджер компании Камила Климт сообщила, что мурал зарисуют в течение недели.

Ранее сообщалось, что в Австралии создали мурал с голыми Кардашьян и Свифт.

 

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Теги: Швеция, пенисы, Стокгольм, мурализм, пенис, мурал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Из_бана    15.04.2018, 19:46
Оценка:  0
Из_бана
Ксенофобия.
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