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В РФ умер журналист, написавший о гибели ЧВК Вагнера в Сирии

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В Екатеринбурге, не приходя в сознание после падения из окна, скончался журналист агентства Новый день Максим Бородин. Он был среди журналистов, рассказавших о гибели бойцов ЧВК Вагнер из Асбеста в Сирии.
Максим Бородин
Максим Бородин
МБХ медиа.

В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который первым написал о смерти членов частной военной компании Вагнера в Сирии, сообщает Радио Свобода.

Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже 13 апреля. Он получил тяжелые травмы, впал в кому и был доставлен в больницу. Журналист умер, не приходя в себя.

Главный редактор РИА Новый день, в котором работал Бородин, Полина Румянцева допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством. Она отметила, что для самоубийства Бородина не было никаких поводов.

Напомним, 7 февраля силы коалиции во главе с США нанесли авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб Сирийских демократических сил, где находились американские советники. Позже выяснилось, что среди раненых и убитых были наемники ЧВК Вагнер. Разные источники называли количество погибших от 100 до 600 человек.

 

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Теги: Россия, смерть, Сирия, журналист, Журналисты, наемники, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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