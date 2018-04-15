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Путин грозит "неминуемым хаосом" в случае новых ударов по Сирии

Спецтема: Удар по Сирии
Комментариев: 2
Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом Ирана.
Фанат Путина в Сербии на акции против удара по Сирии
Фанат Путина в Сербии на акции против удара по Сирии
EPA/UPG

Президент Ф Владимир Путин пригрозил неминуемым хаосом международных отношениях в случае повторных ударов западных сил по Сирии. Об этом Путин заявил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном ухани , сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, Путин и ухани обсуждали ракетный удара США, Франции и Великобритании по объектам режима Башара Асада , которые связаны с производством химического оружия.

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Они заявили, что это “противоправная акция“, которая наносит “серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии“.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые по данным западных спецслужб связаны с производством химического оружия. Россия считает обвинения надуманными, а действия союзников называет агрессией. Москва созвала Совбез ООН и представила свою резолюции по Сирии, которую поддержали только две страны.

 

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Теги: Путин, Сирия, Россия, удар по Сирии
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Комментариев (2)
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sigma_region28    15.04.2018, 21:49
Оценка:  +1
sigma_region28
)(у.йлята приготовьтесь к процветанию, завтра США объявят о новых полезных санкциях против сколеновстана. Великобритания тоже в раздумьях о санкциях. Хорошего настроения.
MilaKiev17    15.04.2018, 21:28
Оценка:  +1
MilaKiev17
В своей стране пусть порядок наведет.. ни дорог ни газа в глубинке.... Дальний Восток уже китайцы захватили...
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