Путин грозит "неминуемым хаосом" в случае новых ударов по Сирии

Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом Ирана.

Фанат Путина в Сербии на акции против удара по Сирии EPA/UPG

Президент Ф Владимир Путин пригрозил неминуемым хаосом международных отношениях в случае повторных ударов западных сил по Сирии. Об этом Путин заявил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном ухани , сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, Путин и ухани обсуждали ракетный удара США, Франции и Великобритании по объектам режима Башара Асада , которые связаны с производством химического оружия.

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Они заявили, что это “противоправная акция“, которая наносит “серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии“.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам режима Башара Асада в Сирии, которые по данным западных спецслужб связаны с производством химического оружия. Россия считает обвинения надуманными, а действия союзников называет агрессией. Москва созвала Совбез ООН и представила свою резолюции по Сирии, которую поддержали только две страны.