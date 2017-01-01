В центре Москвы рухнула стена дома: видео обрушения

Столетний дом развалился на глазах очевидцев.

В воскресенье, 15 апреля, в центре Москвы по адресу Пушкарев переулок, дом 12 обвалилась стена старинного дома. Никто не пострадал, в доме никто не жил, он в аварийном состоянии.

Обрушение подтвердили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Также очевидцы засняли сам момент, когда обвалилась часть здания.

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“В момент обрушения стены в пятиэтажном выселенном здании 1916 года постройки, находящегося на реконструкции, людей не было, никто не пострадал“, - уточнил собеседник российского агентства Интерфакс.

Ранее для безопасности жильцов близлежащего жилого дома их попросили выйти на улицу. Источник ранее сообщил, что временно выселили 60 человек, в том числе детей. Их разместили в филиале театра имени Маяковского.

В центре Москвы рухнула стена дома 0:00 / 00:30

Впоследствии стало известно, почему рухнула стена. Как оказалось, обрушение произошло в тех в тех местах, где в подвальном помещении велись работы по укреплению и заглублению фундамента.

“Две полосы вертикально с шестого этажа до самого низа обрушились. Ширина этих полос приблизительно по 1,5 метра“, - рассказал заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам.

У Telegram-канала Mash версия обрушения прозаичнее.

“Хозяин зачем-то прорыл гигантский подкоп под фундаментом дома, стена съехала, и часть дома рухнула“, - сообщил источник.

Здание решили снести с использованием специальной техники.

Напомним, в ноябре 2017 года в Ижевске (РФ) рухнул угол 9-этажного дома. Погибли пять человек.