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США завтра объявят о новых санкциях против РФ

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США никогда не согласятся на прямые переговоры с режимом Асада - "правительство президента Сирии не стоит участия в переговорах один на один".
Здание Минфина США
Здание Минфина США
thekievtimes.ua

Глава Минфина США Стивен Мнучин в понедельник объявит о новых санкциях против России. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CBS News.

По ее словам, санкции коснутся компаний, которые "каким-либо образом связанны с оборудованием для Асада или использованием химического оружия".

"Думаю, все их почувствуют. Мы хотим, чтобы друзья Асада - Иран и Россия - понимали, о каком бизнесе речь и что он почувствует действие санкций на себе", - заявила она.

Также она сказала, что прорабатываются дальнейшие санкции против властей РФ.

Постпред США при ООН отметила, что Вашингтон никогда не согласится на прямые переговоры с режимом Асада, поскольку тот "не достоин" участия в переговорах "один на один".

Хейли подчеркнула, что, нанося удар по Сирии, США не искали войны. "Это последнее, чего хотел бы президент - война. Мы не собирались убивать людей", - резюмирована она.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия в городе Дума.

 

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Теги: Россия-США, США, Сирия, санкции, Башар Аль-Асад, санкции против России, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vasilkovich    15.04.2018, 22:53
Оценка:  +2
Vasilkovich
тУпинский режим необходимо медленно и уверенно додавливать, пока двуглавая курица перестанет быть живой. тУпин не думает о нации, только о себе
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