Макрон заявил, что удар по Сирии был легитимным

Французский лидер подчеркнул, что все ракеты, выпущенные в ходе сирийской операции, достигли целей, и это можно считать военным успехом.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV 15 апреля, что удар по Сирии был легитимным и поблагодарил французскую армию за "прекрасную операцию".

"Операция была проведена прекрасно… И я хочу поблагодарить их, потому что это было сделано профессионально… ведь были задействованы морские и воздушные силы, и мы находились на прямой связи с нашими союзниками", - отметил Макрон.

Он уточнил, что ударам подверглись три "центра по производству и разработке химического оружия", которые были обнаружены "несколько месяцев назад".

"Один стал совместной целью американских и британских коллег. Второй стал целью только американцев, третий - только французов", - рассказал Макрон.

По его словам, удар по Сирии был легитимным и "проведенным в многостороннем формате". При этом он подчеркнул, что Париж не объявлял войны официальному Дамаску.

Президент сообщил, что Париж при помощи французской разведки, а также разведки союзников получил доказательства использования хлора в качестве химического оружия, и установил, что отравляющий газ "мог быть использован" властями Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на химатаку в городе Дума, в которой они обвиняют официальный Дамаск.

Франция предупреждала РФ об авиаударах по Сирии

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