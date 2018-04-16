Макрон заявил, что удар по Сирии был легитимным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV 15 апреля, что удар по Сирии был легитимным и поблагодарил французскую армию за "прекрасную операцию".
Он уточнил, что ударам подверглись три "центра по производству и разработке химического оружия", которые были обнаружены "несколько месяцев назад".
"Один стал совместной целью американских и британских коллег. Второй стал целью только американцев, третий - только французов", - рассказал Макрон.
По его словам, удар по Сирии был легитимным и "проведенным в многостороннем формате". При этом он подчеркнул, что Париж не объявлял войны официальному Дамаску.
Президент сообщил, что Париж при помощи французской разведки, а также разведки союзников получил доказательства использования хлора в качестве химического оружия, и установил, что отравляющий газ "мог быть использован" властями Сирии.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на химатаку в городе Дума, в которой они обвиняют официальный Дамаск.
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