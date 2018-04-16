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Макрон заявил, что удар по Сирии был легитимным

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Французский лидер подчеркнул, что все ракеты, выпущенные в ходе сирийской операции, достигли целей, и это можно считать военным успехом.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV 15 апреля, что удар по Сирии был легитимным и поблагодарил французскую армию за "прекрасную операцию". 

"Операция была проведена прекрасно… И я хочу поблагодарить их, потому что это было сделано профессионально… ведь были задействованы морские и воздушные силы, и мы находились на прямой связи с нашими союзниками", - отметил Макрон.

Он уточнил, что ударам подверглись три "центра по производству и разработке химического оружия", которые были обнаружены "несколько месяцев назад".

"Один стал совместной целью американских и британских коллег. Второй стал целью только американцев, третий - только французов", - рассказал Макрон.

По его словам, удар по Сирии был легитимным и "проведенным в многостороннем формате". При этом он подчеркнул, что Париж не объявлял войны официальному Дамаску.

Президент сообщил, что Париж при помощи французской разведки, а также разведки союзников получил доказательства использования хлора в качестве химического оружия, и установил, что отравляющий газ "мог быть использован" властями Сирии. 

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на химатаку в городе Дума, в которой они обвиняют официальный Дамаск.

Франция предупреждала РФ об авиаударах по Сирии

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Теги: Франция, Сирия, химическое оружие, авиаудар, авиаудары по Сирии, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сайракс    16.04.2018, 00:00
Оценка:  +2
Сайракс
Абсолютно. Блестяще. Цивилизованный мир стал безопаснее. Спасибо.
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