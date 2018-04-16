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Сирия недостойна прямых переговоров - постпред США

Комментариев: 1
Никки Хейли подчеркнула, что Вашингтон не будет вести прямых переговоров с режимом президента Сирии Башара Асада, так как Дамаск этого не заслуживает.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в интервью телеканалу CBS, что прямые переговоры между Вашингтоном и Дамаском исключены.

"Мы бы не хотели проводить прямые переговоры с Сирией на данный момент. Они (сирийские власти. - ред.) не заслуживают переговоров с Соединенными Штатами. Они только и делают, что терзают свой народ и уничтожают свою родину", - подчеркнула Хейли.

Постпред США отметила, что Сирия отказалась принимать участие в многосторонних переговорах и призвала Россию повлиять на Дамаск в этом вопросе. При этом она указала, что прямых переговоров с режимом президента Сирии Башара Асада Вашингтон вести не будет.

Ранее в Госдепе заявили, что США вернутся к диалогу с Сирией, если правительство страны задекларирует находящееся у него химическое оружие. 

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в котором они обвиняют сирийские власти.

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Теги: США, Сирия, переговоры, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сайракс    16.04.2018, 00:26
Оценка:  +5
Сайракс
Путин так же терзает свою страну и уже полностью уничтожил будущее некогда перспективной страны, с которой можно было иметь дело. Мы все должны осознать, что больше такой страны как РФ не существует, существует лишь путинский режим и территория на карте без каких либо перспектив на будущее.
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