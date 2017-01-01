Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Земан считает, что Запад разворошил Ближний Восток

Комментариев: 0
Чешский лидер не поддержал удар США, Франции и Великобритании по Сирии и считает его очередной ошибкой разрушительной политики западных стран.
Президент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Запад невообразимо разворошил Ближний Восток, если взять во внимание, что он ранее сотворил в Ираке и Ливии. Об этом глава чешского государства заявил в воскресенье, 15 апреля, комментируя в выступлении по радио F1 авиаудары США и их союзников по Сирии, сообщает РИА Новости.

"Запад невообразимо разворошил Ближний Восток. Сначала вступил в Ирак с утверждением, что там есть оружие массового поражения, которое так и не нашлось", - отметил Земан.

По его словам, эта операция принесла большие человеческие жертвы и спровоцировала дальнейшие конфликты между курдами и иракцами, иракскими шиитами и суннитами.

Далее, по мнению Земана, Запад допустил ситуацию в Ливии.

"И благодаря "блестящему" вмешательству Евросоюза под предводительством Франции, в Ливии сейчас не только отсутствует нормальное правительство, но и через ее территорию в Европу направляются тысячи и тысячи нелегальных мигрантов", - указал чешский президент.

"Что можно сказать о тех, кто допустит одну и ту же ошибку трижды? Чтобы не допустить в эфире нехороших выражений, я лучше этого не скажу. Самое мягкое из возможных при этом слов - это "глупость", - заявил Земан.

Он подчеркнул, что придерживается однозначного мнения о том, что вооруженное нападение на какое-либо государство может быть проведено только с согласия Совбеза ООН. Единственное признаваемое им исключение - удар по исламским террористам, например, в Афганистане.

"Но Сирия - это не тот случай. Потому что здесь, во-первых, исламские радикалы воюют против президента (Башара) Асада, но никак не на его стороне. А во-вторых, они здесь загнаны в угол", - считает Земан.

Президент Чехии не увидел доказательств вины России по делу Скрипаля

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в котором они обвиняют сирийские власти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ближний Восток, Сирия, Чехия, Милош Земан, авиаудары по Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь