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Британия уверена в правильности ударов по Сирии

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Нельзя позволить сделать использование химического оружия нормой, ни в Сирии, ни где-либо еще, считает глава британского правительства.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Великобритания присоединилась к ударам США и Франции по Сирии, будучи уверенной в собственной правоте и руководствуясь национальными интересами. Об этом говорится в тексте речи британского премьер-министра Терезы Мэй, с которой она в понедельник, 16 апреля, выступит в парламенте страны, передает РИА Новости.

"Скажу честно: мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия", - говорится в речи Мэй.

Она подчеркнула, что удары по Сирии поддержали несколько стран.

"Мы сделали это потому, что были уверенны в том, что это правильно. И мы не одни. Действиям высказана широкая международная поддержка. В эти выходные я поговорила с рядом мировых лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Италии Паоло Джентелони, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Австралии Малколма Тернбулла и главу Европейского совета Дональда Туска. Все они высказали поддержку действиям Британии, Франции и Америки", - отметила глава британского правительства.

Министр обороны Британии рассказал о целях удара по Сирии

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на химатаку в городе Дума, в которой они обвиняют официальный Дамаск.

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Теги: Британия, Сирия, Великобритания, химическое оружие, авиаудары по Сирии, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сайракс    16.04.2018, 01:37
Оценка:  +4
Сайракс
Безусловно. Учитывая, склонность диктаторских режимов применять против своих оппонентов самые подлые методы, в том числе и отравляющие вещества, четкий сигнал о последствиях делает мир безопаснее и я уверен, что все цивилизованные люди, должны выразить благодарность, за активные действия в этом
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