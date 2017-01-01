Франция убедила Трампа ограничить удары по Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV 15 апреля, что Париж убедил американского лидера Дональда Трампа не уходить из Сирии и нанести ракетные удары только по химическим объектам в этой стране.
"Мы также убедили его (Трампа - ред.) ограничиться ударами по химическими объектам", - указал французский лидер.
Он также сообщил, что Франция готовит политическое решение в Сирии.
"Мы должны предложить продолжительное решение в Сирии для сирийского народа", - подчеркнул Макрон.
Напомним, ранее Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы вывести войска из Сирии, однако 5 апреля стало известно, что американские военные останутся в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".
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