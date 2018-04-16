В РФ нашли связь между делом Скрипалей и ситуацией в Сирии

Пропаганда западных СМИ приводит к серьезным последствиям в разных точках земного шара, считает спикер министерства иностранных дел России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала Россия 1 заявила, что дело Скрипалей и ситуация в Сирии связаны, сообщает РИА Новости.

"Между Сирией и делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов. И опять же это средства массовой информации. Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок… Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети… То же самое в Солсбери в деле Скрипалей, все идет через средства массовой информации", - отметила Захарова.

Указанную общность двух событий она назвала "умерщвляющей пропагандой".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet