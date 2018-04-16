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В РФ нашли связь между делом Скрипалей и ситуацией в Сирии

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Пропаганда западных СМИ приводит к серьезным последствиям в разных точках земного шара, считает спикер министерства иностранных дел России.
Представитель МИД России Мария Захарова
Представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала Россия 1 заявила, что дело Скрипалей и ситуация в Сирии связаны, сообщает РИА Новости.

"Между Сирией и делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов. И опять же это средства массовой информации. Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок… Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети… То же самое в Солсбери в деле Скрипалей, все идет через средства массовой информации", - отметила Захарова.

Указанную общность двух событий она назвала "умерщвляющей пропагандой".

"Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие", - подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.
 
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва самым серьезным образом осуждает удары по Сирии, которые в ночь на 14 апреля совершили США, Британия и Франция в ответ на химатаку в Думе.
 
Напомним,  4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.

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Теги: Россия, СМИ, Сирия, МИД РФ, пропаганда, авиаудары по Сирии, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
providets333    16.04.2018, 03:10
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providets333
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