В МИД Германии назвали Россию сложным партнером

Берлин ищет новые форматы для разрешения конфликта в Сирии подчеркивая при этом, что без РФ достичь успеха в данном вопросе невозможно.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас призвал к дипломатическому разрешению конфликта в Сирии.

"Мы пытаемся снова наладить политический процесс", - заявил он в воскресенье, 15 апреля, в эфире телеканала ZDF.

Все попытки разрешить этот конфликт должны происходить под эгидой ООН, однако Россия заблокировала уже 12 резолюций, и теперь страны, которые так или иначе участвуют в процессе, ищут новый формат, уточнил он уже телеканалу ARD.

"Россия в последнее время стала сложным партнером", - признает Мас и вместе с тем подчеркивает, что разрешение сирийского конфликта без РФ невозможно.

Среди целей он назвал прекращение огня в Сирии, возможность доставки гуманитарной помощи, формирование переходного правительства, а также проведение конституционных реформ и выборов в стране.

Различные группы в Сирии должны прийти к соглашению, и Россия, которая сейчас представляет только интересы режима Асада, должна будет это принять, добавил Мас.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия должна повлиять на Сирию и привести Дамаск к столу международных переговоров.

Источник: Русская служба DW

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