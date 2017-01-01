РФ блокировала расследование химатак в Сирии - Мэй

Россия в Совете безопасности ООН неоднократно пыталась помешать надлежащему расследованию применения химоружия в Сирии, применяя право вето.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вето российской стороны в Совбезе ООН в отношении резолюций по Сирии было попыткой блокировать расследование химатак на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявления политика, с которым она в понедельник, 16 апреля, выступит в парламенте страны.

"Были явные попытки блокировать любое надлежащее расследование, как мы видели в случае с российским вето в ООН ранее на неделе. Мы не можем медлить с тем, чтобы облегчить страдания гражданского населения, вызванные атаками с применением химического оружия", - говорится в заявлении Мэй.

По ее словам, инспекторы с мандатом Совбеза ООН расследовали прежние атаки, и в четырех случаях пришли к выводу, что ответственность за них несет режим Асада.

"Мы уверены в нашей оценке того, что именно сирийский режим с большой степенью вероятность несет ответственность за эту атаку, и такая повторяющаяся модель поведения означает, что режим с большой долей вероятности продолжит использование химоружия", - отмечает британский премьер.

Ранее Мэй заявила, что Британия ударила по Сирии вместе с США и Францией, так как не сомневалось в собственный правоте и действовала в соответствии со своими национальными интересами.

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