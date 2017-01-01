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Трамп отчитался Конгрессу за удары по Сирии

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Американский лидер проинформировал законодателей США об ударе по Сирии и отметил, что действовал в соответствии с конституционными полномочиями.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу по поводу удара по Сирии заявил, что действовал в соответствии с конституцией страны для защиты ее интересов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное Белым домом письмо американского лидера.

"По моему указанию вооруженные силы США, действуя совместно с французскими и британскими вооруженными силами, поразили сирийские объекты, используемые для изготовления военного химического оружия ", - сообщил Трамп.

Он подчеркнул, что целью этой военной операции было сокращение способности сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвращение его дальнейшего использования властями страны. 

Напомним, в ночь на 14 апреля Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. 

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Теги: США, Сирия, конгресс, Трамп, Дональд Трамп, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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