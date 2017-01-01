Выборы в Черногории: победил прозападный кандидат

После объявления предварительных данных об итогах выборов, Мило Джуканович пообещал за свой срок правления страной добиться ее вступления в Евросоюз.

Президентские выборы в Черногории завершились победой кандидата от Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Об этом свидетельствуют данные сайта виборов в понедельник, 16 аперляя.

После подсчета 98,8% бюллетеней Джуканович, который выступает за вступление Черногории в Европейский союз, получил почти 54%.Это значит,что второй тур выборов не понадобится.

Главный конкурент Джукановича, выступающий за связи с Россией бизнесмен Младен Боянич набрал 33,5% голосов.

После объявления предварительных данных об итогах выборов, Мило Джуканович пообещал за свой срок правления страной добиться ее вступления в Евросоюз, передает газета Vijesti.

"Я уверен, что мы оправдаем надежды наших граждан и в ближайшие пять лет сделаем этот последний шаг (для вступления в ЕС – ред.).

Напомним, 15 апреля в Черногории состоялись выборы президента. За кресло главы государства боролись семь кандидатов.

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