В Германии столкнулись два самолета, есть погибшие
Легкомоторный и спортивный самолеты во время столкновения заходили на посадку. Оба пилота погибли. Были ли на бортах пассажиры, пока неизвестно.
На юго-западе Германии возле городка Швебиш-Халль в воскресенье, 15 апреля, столкнулись два небольших самолета, сообщает Focus.
Пилоты обоих самолетов погибли. Есть ли другие погибшие пока неизвестно.
По данным полиции, столкнулись легкомоторный и спортивный самолеты.
Столкновение произошло при заходе самолетов на посадку.
Место происшествия оцепили. Там работали эксперты из Федерального агентства по расследованию авиационных событий.
Как сообщалось, днем ранее легкомоторный самолет разбился в России, пилот и пассажир погибли.
Накануне в Балтийское море упал российский военный вертолет Ка-29. Оба пилота погибли.
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