В Германии столкнулись два самолета, есть погибшие

Легкомоторный и спортивный самолеты во время столкновения заходили на посадку. Оба пилота погибли. Были ли на бортах пассажиры, пока неизвестно.

По меньшей мере двое людей погибли во время столкновения zdf.de

На юго-западе Германии возле городка Швебиш-Халль в воскресенье, 15 апреля, столкнулись два небольших самолета, сообщает Focus. Пилоты обоих самолетов погибли. Есть ли другие погибшие пока неизвестно. По данным полиции, столкнулись легкомоторный и спортивный самолеты. Столкновение произошло при заходе самолетов на посадку. Место происшествия оцепили. Там работали эксперты из Федерального агентства по расследованию авиационных событий. Как сообщалось, днем ранее легкомоторный самолет разбился в России, пилот и пассажир погибли. Накануне в Балтийское море упал российский военный вертолет Ка-29. Оба пилота погибли. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент