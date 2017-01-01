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В Германии столкнулись два самолета, есть погибшие

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Легкомоторный и спортивный самолеты во время столкновения заходили на посадку. Оба пилота погибли. Были ли на бортах пассажиры, пока неизвестно.
По меньшей мере двое людей погибли во время столкновения
По меньшей мере двое людей погибли во время столкновения
zdf.de

На юго-западе Германии возле городка Швебиш-Халль в воскресенье, 15 апреля, столкнулись два небольших самолета, сообщает Focus.

Пилоты обоих самолетов погибли. Есть ли другие погибшие пока неизвестно.

По данным полиции, столкнулись легкомоторный и спортивный самолеты.

Столкновение произошло при заходе самолетов на посадку.

Место происшествия оцепили. Там работали эксперты из Федерального агентства по расследованию авиационных событий.

Как сообщалось, днем ранее легкомоторный самолет разбился в России, пилот и пассажир погибли.

Накануне в Балтийское море упал российский военный вертолет Ка-29. Оба пилота погибли.

 

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Теги: авиация, самолет, Германия, авария, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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