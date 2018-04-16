В РФ суд приговорил активистку за мемы с Путиным

По версии следствия, подсудимая сохраняла в соцсети мемы, где упоминались Владимир Путин, события в Украине и священники.

В России красноярский суд приговорил Оксану Походун, которая является активисткой движения Артподготовка, к двум годам условно за сохраненные мемы в закрытом альбоме ВКонтакте.

Суд признал активистку виновной по части 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), передает TJournal.

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По версии следствия, Походун под псевдонимом Амалия Шаломеева в 2015-2016 годах сохраняла мемы с Владимиром Путиным, событиями в Украине и священниками. На заседании прокурор отметил “повышенную общественную опасность преступления и личность подсудимой“. Адвокат активистки акцентировал, что преследование связано с протестной деятельностью.

Адвокат сообщила, что прокурор запрашивал 1,5 года колонии, а статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

“Мы настаивали на полном оправдании Оксаны Походун, но суд сегодня решил иначе. Судья оглашала приговор 2 часа“, - заявила юрист.

Защита намерена обжаловать приговор.

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Адвокат настаивала на том, что мемы находились в закрытом альбоме, однако представители соцсети утверждают, что до осени 2017 года сохраненные материалы оставались доступны для всех. По их словам, функция скрытия альбома ВКонтакте появилась только в начале 2017 года.

Напомним, 9 апреля в РФ суд села Тросна приговорил школьного учителя Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ за публикацию на странице ВКонтакте стихотворения на независимость Украины.

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Мемы с Путиным фактически объявили вне закона в 2015-ом, когда в России вступил в действие закон о персональных данных.