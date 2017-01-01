Трамп морально непригоден быть президентом - экс-директор ФБР

Экс-директор ФБР назвал президента США лжецом, поскольку тот постоянно игнорирует факты.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент Дональд Трамп не способен выполнять свои обязанности и “морально непригоден“.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

“Я не думаю, что он с медицинской точки зрения не способен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом“, - сказал Коми.

Читай также: “Напали на Сирию как фашисты“: в Крыму провели акцию против Трампа

Экс-глава ФБР также добавил, что Трамп постоянно игнорирует факты. Так, например, по словам Коми, Трамп лгал, что людей на его инаугурации было больше, чем на инаугурации Барака Обамы. Он открыто назвал президента США лжецом.

Напомним, 13 апреля бывший привратник Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудин заявил, что у Дональда Трампа есть внебрачный ребенок.

Ранее, 6 марта, порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента США.