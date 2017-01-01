В магазине Ставрополя покупатели устроили драку

Акционным товаром были мягкие игрушки.

В российском городе Ставрополе в супермаркете Магнит на распродаже плюшевых игрушек по акционным ценам покупатели устроили драку.

Видео инцидента было опубликовано в сети.

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Как уточняется, в супермаркете проводилась акция - необходимо было собрать определенное количество наклеек, которые выдаются кассирами за покупку товаров, после чего можно приобрести мягкую игрушку за часть ее стоимости.

На видео запечатлено, как покупатели вырывают друг у друга игрушки, а одна из женщин и вовсе хватает за шею человека, который уже успел взять товар.

Стоит отметить, что это не единичный случай, в Россиии в последнее время подобные инциденты также случались в супермаркетах других городов - соответствующие видео довольно популярны на youtube: в Краснодаре толпа врывалась в магазин Магнит за игрушками; в Ростове-на-Дону также произошла драка между покупателями из-за этих же игрушек.

Россияне устроили драку в магазине 0:00 / 00:59

Напомним, в январе было обнародовано видео, как российские пенсионеры бросаются на просроченную еду.