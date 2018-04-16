В РФ обещают США скорый ответ на санкции

В Москве заявили, что не будут затягивать с вопросом принятия ответных мер на американские санкции. В МИД РФ считают, что ситуация требует "динамичных" действий.

В МИД РФ заявили, что ответ на санкции США будет быстрым. Об этом в понедельник, 16 апреля, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

“Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать - ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИДа, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично“, - сказал Рябков.

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Как сообщалось, 13 апреля руководители думских фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

Законопроект предполагает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Также документ разрешит россиянам выпускать продукцию без разрешения правообладателей в США.

Напомним также, что 16 апреля США должны объявить о новых санкциях против России.