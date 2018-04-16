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В РФ обещают США скорый ответ на санкции

Комментариев: 9
В Москве заявили, что не будут затягивать с вопросом принятия ответных мер на американские санкции. В МИД РФ считают, что ситуация требует "динамичных" действий.
В России пообещали ответить на санкции США
В России пообещали ответить на санкции США
EPA/UPG

В МИД РФ заявили, что ответ на санкции США будет быстрым. Об этом в понедельник, 16 апреля, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

“Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать - ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИДа, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично“, - сказал Рябков.

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Как сообщалось, 13 апреля руководители думских фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

Законопроект предполагает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Также документ разрешит россиянам выпускать продукцию без разрешения правообладателей в США. 

Напомним также, что 16 апреля США должны объявить о новых санкциях против России.

 

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Теги: Россия, Россия-США, МИД РФ, санкции, санкции против России
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Комментариев (10)
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bimba08    16.04.2018, 12:15
Оценка:  +3
bimba08
Месть будет страшной. Даванут очередную партию помидоров.
Мапасяня    16.04.2018, 12:12
Оценка:  +7
Мапасяня
Будут жечь портреты и грозить возмездием в лучших традициях джихадистов?
Мапасяня    16.04.2018, 12:15
Оценка:  +7
Мапасяня
Мне иногда кажется что россией в действительности управляют какие-то иранцы или палестинцы. Те же методы.
Но у меня вопрос, когда они захватили власть в раше, когда путина подменили?
Get__X    16.04.2018, 12:37
Оценка:  +6
Get__X
Почему китайцы не жгут портреты и флаги своих врагов, хотя у них поводов не меньше, тем более что они коммунисты, потому что это не в их стиле.
То что устраивает путинский режим, это типичная джихадня, в которую он втянул свою страну. Ущербный клоун.
Мапасяня    16.04.2018, 12:51
Оценка:  +5
Мапасяня
Совершенно точно. Путин изменил существовавшему политическому стилю унаследованного от Ельцина и присоединился к джихадистам. Это во многом объясняет, почему у России абсолютно нет союзников даже в лице Китая.
Get__X    16.04.2018, 12:56
Оценка:  +3
Get__X
Путину уже несколько раз давали понять и практически открыто говорили, что он выбрал неверную сторону. Изменит ли он свою позицию? Я сомневаюсь, но я не сомневаюсь, что в таком случае РФ потерпит чудовищное фиаско.
Peyot    16.04.2018, 11:57
Оценка:  +6
Peyot
запретят американцами щи лапятми хле бать и берестой подтираться)
Мапасяня    16.04.2018, 12:13
Оценка:  +6
Мапасяня
Путин выпустит новую фото сессию с лошадью и торсом
weightless    16.04.2018, 11:54
Оценка:  +6
weightless
Неужели, затопчут все свои Iphon`ы и Ipad`ы?
Peyot    16.04.2018, 11:49
Оценка:  +9
Peyot
повезло же хозяевам рашистским что их предки - золотая орда. вывели нацию покорных рабов...которые будут сено жрать и кору деревьев одеваться но царя не бросят даже в самых его идиотско-вредительких авантюрах!
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