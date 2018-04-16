Сирия и РФ не сбили ни одной ракеты – военные США
Силы ПВО Сирии и России не поразили ни один из более 100 снарядов, выпущенных США, Британией и Францией по объектам по производству химвеществ в Сирии, утверждает Европейское командование США (EUCOM). Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает Укринформ.
“Ни одна из... ракет, участвующих в этой миссии, не была успешно поражена сирийскими ПВО, и нет никаких признаков того, что были задействованы российские системы ПВО“, - говорится в сообщении.
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По данным EUCOM, всего было выпущено 105 единиц оружия против трех целей.
В частности, из региона Красного моря - 30 ракет Tomahawk запустил крейсер Monterey (США), 7 – эсминец Laboon (США); из Персидского залива 23 ракеты Tomahawk были запущены эсминцем Higgins (США); из Средиземноморья: 6 ракет с подлодки John Warner (США), 3 ракеты с французского фрегата Languedoc. С воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков B-1B Lancer.
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Королевские британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили 8 ракет, истребители ВВС Франции Rafales и Mirages - 9 ракет.
Удар по объектам в Сирии был частью операций Центрального командования США (CENTCOM) по сдерживанию и предотвращению будущего использования химического оружия Сирией, говорится в пресс-релизе.
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Командующий генерал Кертис Скапаротти подчеркнул, что операция была тщательно спланирована и проведена и подтвердила способность EUCOM быстро реагировать на любые обстоятельства.
Напомним, власти Сирии уверяют, что 14 апреля сбили примерно две трети выпущенных коалицией ракет. Схожие цифры озвучили в российском Минобороны. Но в Пентагоне ПВО Сирии назвали “неэффективной“.
Это эффективная система ПВО???
Это практически 0
Тут и цели были отнюдь не удобней для ПВО, чем реальный F-16. Тут были многочисленные низколетящие цели с значительно меньшей отражающей поверхностью - их тупо значительно сложнее обнаружить.
И до сих пор никаких подтверждений сирийско-российским сказкам ... постили какое-то фото одного движка (и то непонятно какой давности и какого именно движка) и ВСЕ!!!
У них такие виртуальные результаты рисуются в кабинетах пропагандистов. Схема уже накатана.