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Сирия и РФ не сбили ни одной ракеты – военные США

Спецтема: Удар по Сирии
Комментариев: 12
Нет никаких признаков того, что россияне задействовали свои системы ПВО во время авиаудара союзников по Сирии.
Американцы использовали Томагавки в Сирии
Американцы использовали Томагавки в Сирии
EPA/UPG

Силы ПВО Сирии и России не поразили ни один из более 100 снарядов, выпущенных США, Британией и Францией по объектам по производству химвеществ в Сирии, утверждает Европейское командование США (EUCOM). Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает Укринформ.

“Ни одна из... ракет, участвующих в этой миссии, не была успешно поражена сирийскими ПВО, и нет никаких признаков того, что были задействованы российские системы ПВО“, - говорится в сообщении.

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По данным EUCOM, всего было выпущено 105 единиц оружия против трех целей.

В частности, из региона Красного моря - 30 ракет Tomahawk запустил крейсер Monterey (США), 7 – эсминец Laboon (США); из Персидского залива 23 ракеты Tomahawk были запущены эсминцем Higgins (США); из Средиземноморья: 6 ракет с подлодки John Warner (США), 3 ракеты с французского фрегата Languedoc. С воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков B-1B Lancer.

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Королевские британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили 8 ракет, истребители ВВС Франции Rafales и Mirages - 9 ракет.

Удар по объектам в Сирии был частью операций Центрального командования США (CENTCOM) по сдерживанию и предотвращению будущего использования химического оружия Сирией, говорится в пресс-релизе.

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Командующий генерал Кертис Скапаротти подчеркнул, что операция была тщательно спланирована и проведена и подтвердила способность EUCOM быстро реагировать на любые обстоятельства.

Напомним, власти Сирии уверяют, что 14 апреля сбили примерно две трети выпущенных коалицией ракет. Схожие цифры озвучили в российском Минобороны. Но в Пентагоне ПВО Сирии назвали “неэффективной“.

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Теги: Россия, США, Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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Peyot    16.04.2018, 12:58
Оценка:  +2
Peyot
я за 3 года войны с рускими могу точно скзать что они завишают свои достижение в 10-20 раз стабильно... то есть реально они сбили 3-7 ракет.... из сотни... интересно Турик вися всю эту импотенцию руского пво еще хотят вываливать миллиарды за этот металолом7
black-antigen    16.04.2018, 12:52
Оценка:  +3
black-antigen
я думаю, что рашисты тупо обделались. если бы они только включили радары, то все бы их ПВО в сирии перестало существовать. если он конечно еще способно работать.
BOM-BOM    16.04.2018, 12:36
Оценка:  +3
BOM-BOM
Дима, ты уже здеся?
para-trooper    16.04.2018, 12:27
Оценка:  +6
para-trooper
Сирийцы недавно смогли один израильский F-16 сбить, после того как израильтяне атаковали цели на территории Сирии. Только пишут, что они использовали 15-20 зенитных ракет и один поврежденный самолет таки дотянул до Израиля и пилот катапультировался.
Это эффективная система ПВО???
Это практически 0
para-trooper    16.04.2018, 12:31
Оценка:  +3
para-trooper
И читать про как бы сбитые около 70 крылатых ракет этим ПВО - простите, но никак не поверю.
Тут и цели были отнюдь не удобней для ПВО, чем реальный F-16. Тут были многочисленные низколетящие цели с значительно меньшей отражающей поверхностью - их тупо значительно сложнее обнаружить.
BOM-BOM    16.04.2018, 12:33
Оценка:  +1
BOM-BOM
Щас прибежит Дитер и фсьо...
para-trooper    16.04.2018, 12:33
Оценка:  -1
para-trooper
Возможно и сбили несколько, но про 70 сбитых ракет - очень и очень смахивает на сказки для бабушек.
И до сих пор никаких подтверждений сирийско-российским сказкам ... постили какое-то фото одного движка (и то непонятно какой давности и какого именно движка) и ВСЕ!!!
Huper!    16.04.2018, 12:39
Оценка:  +2
Huper!
А что ж ты хочешь, если они всех покупателей дурят. Перекрасили ракеты - вот тебе и модернизация или вообще новый вид вооружения. На бумагах дорисовали радиус, высоту и скорость вот и все. Оборудование не менялось с 70 годов, что ж там нового сделаешь. Разводят **ов своими заявлениями а то не купят
slocum    16.04.2018, 12:40
Оценка:  +1
slocum
Да, и это был первый сбитый в Сирии израильский самолет за много-много лет, хотя они делают рейды регулярно.
medved3558    16.04.2018, 12:20
Оценка:  +1
medved3558
теперпь турки задумаются- покупать такую систему пво, как росейскую)))))
BOM-BOM    16.04.2018, 12:19
Оценка:  0
BOM-BOM
Ниправда! Сбили 70 рокет! Правда-правда
musingous    16.04.2018, 12:12
Оценка:  +6
musingous
За то русские СМИ трубят что сбили большую часть.
para-trooper    16.04.2018, 12:35
Оценка:  +2
para-trooper
Им не привыкать.
У них такие виртуальные результаты рисуются в кабинетах пропагандистов. Схема уже накатана.
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